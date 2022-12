Yara Gambirasio | perché Massimo Bossetti accusa la pm del processo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il giallo dicontinua a far discutere a oltre dieci anni dalla morte:la pm del, condannato in via definitiva all’ergastolo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Sul Nove va in onda 'Sulle tracce dell'assassino. Il caso'. Le anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere sullo speciale. L'omicidio di, avvenuto nel 2010 a Brembate di Sopra , è uno dei casi di cronaca nera che ha più scosso l'opinione pubblica. Ha fatto molto discutere, dividendo anche l'opinione pubblica, la ...Per il ciclo Nove Racconta, a dodici anni dal giorno della scomparsa di, Marina Loi e Flavia Triggiani hanno curato la regia della docuserie in due parti "Sulle tracce dell'assassino. ...Il 1° e l’8 dicembre Nove propone uno speciale in due parti sulla scomparsa e sull'omicidio della 13enne, dal titolo Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara.Per dare un nome e un volto a quello che venne definito Ignoto Uno fu realizzata la più complessa investigazione scientifica mai effettuata ...