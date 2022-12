Roma | principio incendio su bus Atac | mezzo in servizio da 18 anni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) –di, stanotte, su un busdel 2004 che stava rientrando in rimessa. Come fa sapere la stessa azienda del trasporto pubblico di, intorno all’1.30, mentre il bus percorreva via Monti di Pietralata, senza passeggeri a bordo, si è sviluppato und’dal vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.sottolinea che non c’è stata “nessuna conseguenza per le persone” e il “era inda 18e faceva parte del lotto dei bus in procinto di essere sostituito dai nuovi arrivi già previsti nel 2023”. L'articolo proviene da Italia Sera.

- Bus Atac in fiamme nella notte a. Intorno all'1.30, in via Monti di Pietralata, si è sviluppato und'incendio dal vano motore di un autobus che stava rientrando in rimessa. Il mezzo, per fortuna, al momento dell'...Chi vive alo sa, ogni tanto un autobus Atac prende fuoco . Ma questa volta è toccato a un autobus che, ... Il mezzo su cui si è sviluppato ildi incendio, fa sapere l'Atac, era in ...Bus in fiamme in via Monti di Pietralata. L'incendio si è sviluppato nel vano motore, non ci sono stati feriti ...L'azienda: "Faceva parte del lotto dei bus in procinto di essere sostituito dai nuovi arrivi già previsti nel 2023" ...