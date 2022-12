LIVE Baskonia-Olimpia Milano 78-62 | Eurolega basket in DIRETTA | arriva un altro stop per l’Armani

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.23 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22.22dunque la settima sconfitta consecutiva per l’in. La squadra di Ettore Messina cede aldi Joan Penarroya al termine di un match di fatto sempre controllato dai padroni di casa. FINISCE COSI’! 78-62 Piazzato di Davies. 78-60 Kurucs da tre. 75-60 Liberi di Hommes. 73-60 Contropiedechiuso da una schiacciata di Voigtmann. 73-58 Tripla di Hall, 1’36” sul cronometro, squadre in bonus. 73-55 Due liberi di Marinkovic. 71-55 Hall si appoggia al tabellone. 2’50” da giocare. 71-53 Marinkovic da ...

