(Di giovedì 1 dicembre 2022)– “A seguito di alcune segnalazioni ricevute da parte dell’utenza che usufruisce del servizio di refezionesi informa che a partire dall’anno scolastico 2022/2023 sono state modificate ledidelle fatture”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore alla Scuola del Comune di, Paolo Calicchio. “I pagamenti dovranno, infatti, essere effettuati esclusivamente online, tramite PagoPA – spiega Calicchio – Collegandosi al Portale Genitori (https://www7.eticasoluzioni.com/portalegen) si può accedere all’ara dedicata. In alternativa, si può usare l’app “ComunicApp”. Nella sezione pagamenti, è possibile, altresì, prendere visione dile fatture emesse con il relativo stato. Le fatture verranno emesse secondo le seguenti ...

Il Faro online

D'altronde, Atlantia detiene l'aeroporto di Romae l'integrazione con la ex compagnia di ... Ma sul fatto che sia percorribile, ecco qui le coseprofondamente. Anche perché un'azienda ...... nella primavera del 2021, quando all'aeroporto didisse: "Chissà perché dobbiamo sempre ...anche alcuni significati Ma non ci sono solo parole nuove: esistono anche vocaboli già ... Fiumicino, cambiano le modalità di pagamento per la mensa scolastica. Tutte le novità Gli esperti lo avevano già annunciato e il giorno che spaventava tutti è arrivato: oggi nel Lazio è allerta meteo di colore arancione in alcune zone. E già da questa notte venti e temporali stanno ‘fl ...L'aeroporto Leonardo da Vinci sarà scenario, aperto a tutti e al quale si potrà accedere liberamente, della serata inserita nell'ambito del Festival delle Scienze di Roma ...