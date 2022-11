Qatar 2022 | le formazioni ufficiali di Arabia Saudita-Messico

TORINO - Il dt granata Davide Vagnati è di nuovo in Italia dopo la missione al Mondiale in: si riapre così la partita dei rinnovi di Ola Aina e Koffi Djidji (entrambi i giocatori vanno in scadenza nel 2023). Sul terzino ci sono club inglesi (e Ola tornerebbe volentieri in Premier), ...(Photo by Ammar Abdrabbo / MOFA / DOHA FORUM). Il Mondiale continua a far parlare di sé non solo per le partite che si stanno disputando in questi giorni manche per tutte le vicende ...Dopo Olanda, Senegal, Inghilterra e Stati Uniti, oggi ci sarà l'assalto ad altri quattro posti, Francia unica già sicura, per gli ottavi di finale dei Mondiali. Alle 16.00 sarà… Leggi ...Alle 20:00 scendono in campo Polonia ed Argentina, per la terza ed ultima giornata del Gruppo C a Qatar 2022. Note le scelte dei due commissari tecnici.