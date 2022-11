Parità di genere | nei media italiani ancora un’utopia | l’80% della direzione è ancora al maschile

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) C’èun enorme squilibrio diai vertici delle principali testate giornalistiche italiane. I direttori dei quotidianisono per l’86% uomini: solo il 14% sono donne. È quello che emerge da una ricerca realizzata dall’agenzia L45 e presentata nel corsoseconda edizione di WomenX impact, un evento dedicato alla leadership femminile svoltosi a Bologna dal 17 al 19 novembre. Non c’èdinel giornalismo, soprattutto ai vertici, nei ruoli più importanti e delicati. Se è vero che nel giornalismo italiano ci sono state donne di eccezionale qualità, vere e proprie fuoriclasse – Oriana Fallaci, Camilla Cederna, per arrivare a Natalia Aspesi,splendidamente ...