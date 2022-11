“Non è giusto così” GF Vip 7 | critiche a Signorini | “Tutti lo stanno vedendo”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tra le diverse nuove dinamiche generate nel corso della 19esima puntata del GF Vip 7, è nato un sospetto da parte di Giaele De Donà ed una lunga serie di telespettatori connessi su Twitter. Il dubbio è su Alfonso, gli autori del reality, e la maniera in cui viene trattata Nikita Pelizon. Lei sarebbe stata ‘graziata’. La moglie dell’imprenditore Bradford Beck, nonché amica speciale di Antonino Spinalbese, in queste ore stava commentando l’ultima puntata del GF Vip 7, con Micol Incorvaia, e lo scivolone di Nikita Pelizon nei confronti di Antonella Fiordelisi. Per Giaele De Donà Alfonsouserebbe “due pesi e due misure”. GF Vip 7, le accuse ad AlfonsoPensare che tutto è successo solo per dei costumi. Qualche sera fa Antonella Fiordelisi avrebbe ceduto il vestito di Ariel, de La Sirenetta, a ...

