(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha stretto una nuovacon, investendo quindi sul mondo degli anime giapponesi. Sembra chestia per lanciarsi nel mondo degli anime Giapponesi: questo nuovo percorso comincerà con un importanteal fianco di. A riportare il tutto per primo è stato The Hollywood Reporter, suggerendo che da questo nuovo accordo con la piattaforma otterrà i diritti delle opere più importanti del nuovo alleato, tra cui la seconda stagione di, per fare un esempio. "Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione strategica con il partner di lunga datasu un genere così entusiasmante", ha dichiarato ...

Movieplayer

Ho iniziato questa vita davvero per caso con ladi " Bambino Pinocchio " ma a quella ne ... Quella tv dei ragazzi fu un po' come ilClub americano dove sono esplosi Britney Spears, Justin ...Fonti vicine alle parti spiegano i problemi che Apple ed NFL stanno affrontando prima della... Al momento Amazon e ESPN+ dirimangono in lotta, ma si ritiene che Apple rimanga il partner ... Disney+ sigla una partnership con Kodansha, in arrivo titoli come Tokyo Revengers