(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa in merito alla richiesta urgente didellaprovinciali e statali nella valin particolare in merito alla SP54, SP55 e SS369 per lo più tratto San marco – Ponte carboniera. “È necessario un urgente e tempestivo intervento per fronteggiare e risolvere i numerosi problemi di sicurezza stradale in cui versano le principaliprovinciali e statali che attraversano la Vala causa di una inadeguata, scarsa e in molti casi assentestradale”. Cosi Andrea Cormano, Consigliere Comunale di Baselice e, dirigente ...

anteprima24.it

In programma interventi di efficientamento energetico enormativo per circa 7.374 ...la 'Eredi Fantoni Adriano S.r.l.' (Occhiobello - RO) per i lavori edili e la 'ProgettoS.r.Viale Roma, dalla Rotonda Grazia Verenin alla Rotonda Paracadutisti Folgore, sono in corso lavori di riqualificazione,e manutenzione viaria, per i quali non sono previste ... Adeguamento segnaletica orizzontale e verticale sulle strade del Fortore: la nota Primi lavori per la messa in sicurezza e una migliore percorribilità su alcune strade della Provincia di Oristano. Sono due le arterie che prossimamente saranno interessate da cantieri e per le quali ...Dal 19 novembre, invece, entrano in funzione i nuovi stalli – che si stanno disegnando con l’adeguamento della segnaletica – del centro storico ripostese. Le aree individuate sono quelle di corso ...