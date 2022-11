Rinnovabili La Cina | la filiera e un dubbio Scrive Carmine Biello

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) Oggi Nicola, il mio simpatico e informatissimo barista di fiducia, mi ha apostrofato appena entrato con aria di sfida, evidentemente pensando di nuovo allenel vedermi: probabilmente si prospettava per lui una giornata un po’ moscia oppure ce l’aveva semplicemente con la, per qualcuno dei suoi aggeggi elettronici (cinesi, manco a dirlo) improvvisamente morto. “E anche con le” mi fa, un po’ risentito “alla fine non facciamo altro che dare soldi alla, mentre qui non c’è lavoro!” Subito mi è venuto in mente quello che ci ricorda sempre Elettricità Futura, la principale associazione nazionale delle imprese del mercato elettrico: in realtà l’Italia ha già unatecnologica di eccellenza per le, che occupa 120.000 persone, comprende 800 ...