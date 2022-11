Pensioni 2023 bloccate | Opzione Donna diventa discriminatoria ed è caos INPS “come faremo”

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 29 novembre 2022) Una vera bomba sulleperchépuòre una via d’uscita dal lavoro decisamente. La riforma delledelsempre più complessa e i pensionati di oggi si sentono al sicuro ma i pensionati di domani non sanno benepotrebbero fare ad andare in pensione. Il fatto è che adesso arriva una nuova bomba per quello che riguarda. Il governo Meloni si è detto favorevole ad un rinnovo diper il(Fonte: ilovetrading.it)Infatti teoricamente...