Il segno delle donne su RaiStoria | protagoniste del Novecento

...adalla polizia che ha fatto irruzione nello stabile per eseguire il provvedimento disposto lo scorso 10 novembre dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Molte......del fatto che il padre fosse stato ricoverato in una struttura ospedaliera per mettere ail ... Grazie all'operazioneforze dell'ordine gli anziani genitori hanno potuto ricongiungersi. Cosa ...«Dal controllo effettuato è emerso che nessuna autorizzazione è stata concessa», precisa il Comune rispondendo alla segnalazione lanciata dal nostro giornale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...