FABIO CANINO SILENZIA I FAN DELLA LUCARELLI | “FRUSTRATI CHE OFFENDONO A COMANDO”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 29 novembre 2022)risponde a tono ai fan di Selvaggia. Tutto è partito dall’intervista in cui la giudice di Ballando con le Stelle ha definito Carolyn Smith “una maleducata che vorrebbe la luce tutta per sé, mi soffre”. Fino ad invitarla a lasciare lo show di Milly Carlucci: “Se vuole fare la giudice di ballo seduta accanto a veri giudici di ballo lasci pure Ballando e si dedichi alle competizioni internazionali”. Ad ogni post pubblicato da Carolyn sono spuntate critiche e offese così come per gli interventi social die Guillermo Mariotto che sabato ha perso la pazienza in diretta dopo la pesante critica all’esibizione di Iva Zanicchi, definita squallida da Selvaggia. Anchesi è stancato e ha detto la sua, accusando ladi aver fatto ...