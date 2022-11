(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Fare fronte alle esigenze di formazione e reclutamento di personale qualificato neldegli allestimenti, attivando competenze e reti territoriali. È questo lo scopo dell'iniziativa promossa dadi FederlegnoArredo,e Nolostand per sviluppare un performativo per quei giovani che saranno glidel futuro. Il progetto è stato annunciato oggi in occasione dell'assemblea annuale di Assoallestimenti (), che rappresenta oltre 220 aziende italiane produttrici e fornitrici di allestimenti e servizi fieristici, e vede il coinvolgimento di Fondazione Its Rosario Messina,, Nolostand e Regione Lombardia. È da queste sinergie che nasce il ...

Adnkronos

...della stagione di commercializzazione giovedì 1° dicembre per poi concludersi il 312023. ...Cappone di Racconigi - anche aldilà del territorio provinciale e regionale " ha dichiarato nel...... salubre e dall'aspetto più lucido neldel tempo. Il trattamento offre dei benefici ottimali ...Atriale 25 Giugno 2013 GROSSETO - Medici di medicina generale sono tre le cessazioni ain ... Da gennaio corso Asal e Fiera Milano per allestitori, un settore a corto di manodopera Dall’Artwood Academy di Lentate alla pratica in azienda, un percorso per under 25 con Asal FederlegnoArredo, Fiera Milano e Nolostand ...Il giovane centrocampista del West Ham Conor Coventry sarebbe ormai in procinto di salutare il club londinese nel prossimo mercato invernale ...