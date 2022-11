(Di martedì 29 novembre 2022) Questo lunedì la Cupsogue Pictures ha ufficializzatocome principaledi, ildalla regia diil principaledi, il, e attualmente in produzione, diretto da. L'annuncio ufficiale è arrivato questo lunedì direttamente dalla Cupsogue Pictures. Per adesso non sappiamo moltissimo suse non qualche accenno alla trama, attraverso la sinossi ufficiale: "Il film segue il ministro dell'Interno britannico, Stella Simmons, mentre torna ...

...Spacey, il verdetto della giuria: non ha molestato Anthony Rapp Nonostante le battaglie legali, il regista e sceneggiatore Fallaize ha raccontato di aver concepito la sceneggiatura di......giudiziari non bloccano l'agenda diSpacey. A poche settimane dalla notizia che l'attore dovrà affrontare nuove accuse di violenza sessuale, Variety svela infatti che avrà un ruolo in, ...Questo lunedì la Cupsogue Pictures ha ufficializzato Kevin Spacey come principale antagonista di Control, il nuovo thriller dalla regia di Gene Fallaize.Kevin Spacey, dopo le accuse ... Spacey ha infatti firmato un contratto per un ruolo "vocale", sarà un killer in un thriller dal titolo "Control". Lo rivela il magazine Variety che aggiunge: "La sua ...