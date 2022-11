Alfonsino | in Campania intesa con Euroesse Supermercati | spesa a domicilio in 30 minuti

(Di martedì 29 novembre 2022)Spa comunica di “aver concluso un accordo conSupermarket, importante insegna della Gdo campana del gruppo Morgese, per la consegna dellain 30. La partnership, che sfrutta la tecnologia proprietaria di, permetterà alla storica catena della grande distribuzione – operante in regione con una rete vendita complessiva di 23e un Cash&Carry – un miglior posizionamento nel mercato del “Quick-Commerce”. Gli utenti, infatti, potranno fare ladirettamente in-app, per poi riceverla comodamente a casa in tempi rapidi. L’accordo, prosegue la nota, prevede, al momento, l’attivazione del servizio nel centro pilota di Portici, con l’obiettivo di vederne estesa la gestione ai punti vendita ...

...inevidenziando, allo stesso tempo, la bontà del percorso di espansione e rimarcando la maturità del settore in Italia " - afferma Domenico Pascarella , Presidente e Cmo di- "i ...Gli utenti avranno a disposizione un negozio virtuale all'interno dell'App, con la ... prevede che il servizio sia gestito in sette punti vendita Expert® presenti nella Regione: ...