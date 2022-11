Stash dura confessione | “mi fa stare male” I Si riferisce proprio a lei

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il cantante dei The Kolors,è stato ospite a Verissimo dove ha sfiorato le lacrime per un momento.è stato ospite nel programma di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante si è raccontato ed è quasi scoppiato in lacrime per la perdita di una persona a lui molto cara.è scomparso dalla L'articolo proviene da Leggilo.org.

ControCopertina

Due figlie e una tournée estiva molto impegnativa, che ha messo aprova le sue pore di sonno. 'Un po' di occhiaie per il sonno mancante' , masta bene ed è felice, felicemente papà di ...L'ultimo cantante a esibirsi è Aaron che riscuote i complimenti di. Per il ballo è la volta ... per lo meno parzialmente, con il suo collega ed è moltocon il suo allievo. Lui ammette di ... Curiosità su chi è Stash età, carriera, biografia, fidanzata, figli e The Kolors Stash ha padroneggiato sia il palcoscenico che la vita, e su di lui emergono sempre nuovi dettagli. Vi accompagniamo in un viaggio ...Puntata difficile la scorsa per uno dei cantanti di Amici 22: stiamo parlando di Niveo, allievo di Lorella Cuccarini. Il ragazzo è arrivato ultimo nella gara inediti giudicata da Beppe Vessicchio, Sta ...