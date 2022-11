Ballando | adesso parlano Samuel Peron e Iva Zanicchi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 28 novembre 2022) Mentre la giuria nel bel mezzo della serata dicon le Stelle si accapigliava, Ivarestavano in silenzio. A Oggi è un altro giorno il ballerino giustifica Selvaggia Lucarelli: “Non voleva dare quel senso, non voleva offendere Iva”. Serena Bortone insiste: “Ivacome ci è rimasta? Lei era la causa del battibecco”.racconta il dietro le quinte, cosa si sono detti dopo l’esibizione, dopo le parole di Selvaggia e quelle di Mariotto. “Iva ci è rimasta un po’ ma non tanto da quello che è stato detto da Selvaggia, Iva è intelligente e sa bene qual è il limite dello scherzo e del gioco ma ci è rimasta per il seguito che si è venuto a creare”. Pensa che al pubblico non fa piacere vedere tutto questo. Il desiderio della ...