Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2022 ore 17 | 30

(Di domenica 27 novembre 2022)DEL 27 NOVEMBREORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIA A FARSI PIU’ INTENSA LA CIRCONE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE. SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E ARDEATINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. PARTICOLARMENTE TRAFFICATA ANCHE LA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO. SULL’AURELIA E’INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. INCIDENTE ANCHE SULL’A1 FIRENZE-, CI SONO CODE TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD IN ...

- Vogliono un parco pubblico anziché uno stadio. E per far sentire la loro voce , quella di ...preoccupati/e per l'accumulo di cemento nel quartiere e per le problematiche connesse alla, ...Il tratto compreso tra viae le vie Colonna e San Pietro sarà nuovamente agibile da mercoledì ..." dichiara il sindaco Francesco Zaccaria - via Musco è un'arteria molto importante per la... Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2022 ore 15:30 - RomaDailyNews