TOP10 PRIMA SERATA | MONDIALI SENZA RIVALI | BALLANDO SURCLASSA GFVIP E ZELIG

(Di domenica 27 novembre 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della. Passiamo in rassegna la settimana da domenica 20 a sabato 26 novembre 2022. La media settimanale premia per larete di Viale Mazzini. Nel dettaglio, Rai1 supera Canale 5 incon il 21,85% contro il 15,85% di Canale 5. Nelle 24 ore è ancora leader l’ammiraglia Rai che raccoglie il 18,53% di share a fronte del 17,30% dell’ammiraglia Mediaset. Il podio è tutto Mondiale con Brasile-Serbia che appassiona 6,6 milioni di telespettatori, seguito da Argentina-Messico con quasi 6,4 milioni e Francia-Australia con 5,5 milioni. A differenza di, la minore concorrenza (Rai1 al 7% contro Signorini) non fa volare GF Vip e ...

OnRugby

Shapovalov e Auger - Aliassime diventano il nono e decimo giocatore a conquistare il titolonella Junior Davis Cup, poi in quella dei 'grandi'. Auger - Aliassime ha vinto otto dei nove incontri ...Questa Biennale poi è destinata a farsi ricordare anche per il Padiglione Italia di Eugenio Viola e Gian Maria Tosatti, per lavolta artista unico a rappresentare il nostro Paese. Senza alcuna ... Top10, Rovigo: i veneti guardano al mercato, si cerca un pilone Giornata splendida sotto tutti i punti di vista la Firenze Marathon numero 38: climaticamente, come atmosfera di festa e dal punto di vista tecnico con il secondo tempo di sempre a Firenze realizzato ...La Firenze Marathon più bella di sempre, con atleti davvero forti a vincere e ad andare sul podio. Partiti in 6496.