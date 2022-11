Sci alpino | startlist Slalom Killington oggi | orario 27 novembre | programma | tv | streaming | italiane in gara

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo il gigante vinto da Lara Gut-Behrami con il secondo posto di Marta Bassini,va in scena uno. In cinque gare tra i rapid gates in Vermont ha sempre visto Mikaela Shiffrin, che è reduce anche dalla doppietta di Levi. Le principali rivali dell’americana saranno soprattutto la slovacca Petra Vlhova, la svizzera Wendy Holdener, la tedesca Lena Duerr e la svedese Anna Swenn-Larsson. LA DIRETTA LIVE DELLODIALLE 16.15 E ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI LAKE LOUISE DALLE 20.30 Saranno quattro le azzurre al cancelletto di partenza. Ci sarà Federica Brignone, che vuole riscattare una prestazione in gigante un po’ sottotono. L’obiettivo è quello di provare a centrare una Top-15. Attenzione anche ad Anita Gulli, che cercherà la terza qualifica della ...

PROGRAMMA SUPER - G LAKE LOUISE 2022 DOMENICA 27 NOVEMBRE ore 20.30 SuperG maschile Lake LouisePROGRAMMA SLALOM KILLINGTON 2022 DOMENICA 27 NOVEMBRE ore 16.15: Prima manche slalom femminile ore 19.00: Seconda manche slalom femminile SLALOM KILLINGTON 2022: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E ...Si chiude nel peggiore dei modi per Dominik Paris la discesa di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Sulla pista dello Stato dell’Alberta, la prima prova ...KILLINGTON (VERMONT - USA) - Seconda manche pazzesca e Roberta Melesi chiude undicesima il gigante di Coppa del Mondo di Killington, nel Vermont. Per la ballabiese dello sci alpino la rimonta di sabat ...