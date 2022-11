Ascolti Tv 26 novembre | Leo Messi 31 | 6% e Milly Carlucci 34% fanno vincere Rai1 | leader in daytime col Mondiale Canale 5 travolta “Come un gatto in tangenziale”

(Di domenica 27 novembre 2022)al top: suArgentina-co a 6,357 milioni e 31,57%; lo speciale del Tg1 su Ischia a 4,650 milioni e 25,76%. Su5 Tg5 a 4,340 milioni e 21,52%. Su“Ballando tutti in pista” a 4,178 milioni e 24,55%. Con i Mondiali di calcio oramai vicini al traguardo della prima settimana, non è stato più il confronto tra Maria De Filippi e(Ballando) a caratterizzare il sabato sera televisivo del 26. Lato Viale Mazzini, a trainare una puntata di Ballando con le stelle partita molto tardi (con Il Circolo dei Mondiali finito su Raiplay) è stata Argentina-co, seguita per giunta da un’edizione speciale del Tg1 sulla frana di Ischia. Rai2 ha mandato in onda il tennis della Coppa Davis fino alle ...

... disponibile da venerdì 25. Irama è oggi uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, con all'attivo 39 dischi di platino e quasi due miliardi diin streaming ...Redazione Sorrisi Rai1 " Ballando con le Stelle ": 3.504.000 spettatori (share 34%). Canale 5 "Come un gatto in Tangenziale ": 2.122.000 spettatori (share 12,5%). Italia 1 " Kung Fu Panda ": 910.000 ...Rai 1 nel sabato sera televisivo ha inanellato un successo dietro l'altro. Si ferma al 12,5% "Come in gatto in tangenziale" su Canale 5.Con una durata monstre, Ballando con le stelle in partenza dopo le 22 vola al 34% di share e conquista la prima serata: ecco i dati del 26 novembre ...