Monica Leoffredi | chi è l’ex compagna segreta di Antonello Venditti | “L’ho tradito”

Newsby

Dopo la separazione dalla Izzo, Venditti è stato a lungo legato con la giornalista. Antonello Venditti è alto un metro e 74 e nell'adolescenza era sovrappeso (è arrivato a pesare 90 ...Dopo la separazione dalla Izzo, Venditti è stato a lungo legato con la giornalista. Antonello Venditti è alto un metro e 74 e nell'adolescenza era sovrappeso (è arrivato a pesare 90 ... Sabrina Ferilli, il selfie è bollente: davanti allo specchio si intravede (quasi) tutto In studio anche Marco Bellavia in compagnia del figlio Filippo. Infine, si racconteranno per la prima volta la conduttrice Monica Leofreddi e Alessia Mancini, in uscita con il suo primo libro di ...Monica Leofreddi ha raccontato il motivo per il quale è terminata la relazione con Antonello Venditti al quale è stata legata per nove anni ...