LIVE Francia-Danimarca 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | la sblocca Mbappé su assist di Theo

65? Lachiede un fallo su Thuram da parte di Hojbjerg: per Marciniak l'intervento è regolare. 64? In questo momento lasarebbe qualificata agli ottavi. 63? Esce Giroud, dentro Thuram. Si sviluppa tutto sulla sinistra:prende palla a centro campo e servein sovrapposizione, poi lo stesso terzino dal fondo rimette dentro per il talento francese che davanti a Schmeichel non sbaglia di destro. 61? MBAPPEEEE'!!IN VANTAGGIO!1-0! 60? GRIEZMANN! Sciabolata di Tchouameni, Nelsson liscia di testa e mette in moto Griezmann, che a tu per tu con Schmeichel calcia alto. 59? Dembelé serve, che col tacco prova ad autolanciarsi ma ...