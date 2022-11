“Tentò di violentarmi in un camerino” | giornalista americana denuncia Trump per violenza sessuale e diffamazione

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lastatunitense Jean Carroll ha citato in giudizio l’ex presidente americano Donaldper “” e “” ai sensi di una nuova legge dello stato di New York che consente alle vittime di abusi di presentareanni dopo i fatti. La donna ha sfruttato il primo giorno utile per servirsi dell’Adult Survivors Act per intentare la sua seconda causa contro il tycoon, dopo averlo accusato tre anni fa di uno stupro neldi un grande magazzino di New York a metà degli anni ’90. Secondo il racconto della, l’imprenditore le avrebbe chiesto aiuto per un regalo che avrebbe voluto fare a una donna, invitandola a provarsi della lingerie in un. “Chiuse la porta e mi spinse contro ...