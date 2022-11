Roma | tornano i taxi scontati al 50% e i bus gratis a dicembre | come funziona lo sconto

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Comune diha annunciato di voler ripetere il piano per il trasporto pubblico che perpunterebbe a scoraggiare l’uso dell’auto privata nel pieno delle feste natalizie. Cosìgià testato lo scorso anno, il piano prevede anche lo sconto sulle corse a bordo die Ncc con conducente. In particolare la gratuità degli autobus scatterà per quattro giorni a, cioè l’8, 11, 18 e 24. Non sarà richiesto il biglietto inoltre dall’8a all’8 gennaio, su tre linee di autobus dalla periferia verso il centro: si tratta della linea 100, circolare da Porta Pinciana, e le nuove Free 1 – da Termini a Via Tritone – e Free 2 – da Piazzale dei Partigiani a Via del Corso. La frequenza garantita sarà ogni 10 minuti dalle 9 alle 21. Infine, l’amministrazione prevede ...

Inoltre, spiega il sindaco di Roma Roberto Gualtieri "durante il periodo natalizio gli operatori della sharing mobility potenzieranno la loro offerta". Un "potenziamento del trasporto pubblico senza ...