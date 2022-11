Quando la spesa fa bene due volte

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 novembre 2022) C’è la signora Anna, 82 anni, che riempie una busta nonostante la sua pensione minima: «Sono stata aiutata e voglio restituire ilche ho ricevuto». Poi c’è Armando che ogni anno acquista cento chili di zucchero perché «un po’ di dolcezza serve sempre». Quindi arriva Edoardo, giacca in pelle e sneakers. All’ingresso del supermercato ferma uno dei volontari con la pettorina: «Vuoi fare un investimento? Dammi un euro per prendere il carrello e io partecipo alla Colletta Alimentare». Quello, sorpreso, apre il portafoglio e gli porge la moneta. «Adesso vieni con me tra gli scaffali e dimmi cosa vi serve». Morale della favola: riempie un carrello di alimenti per l’infanzia, biscotti e cibo in scatola. Le storie e le persone che si incontrano alla Colletta stupiscono ogni anno. Nulla è dato per scontato. Così anche sabato 26 novembre in 11 mila supermercati d’Italia più ...