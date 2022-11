Qatarstrofe ambientale | Fifa e Doha hanno già vinto la Coppa dell’inquinamento

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Pochi chilometri a nord di, lontano dalle luci scintillanti degli stadi di ultima generazione costruiti per i Mondiali in Qatar, sorge una riserva di 425mila metri quadrati di erba, grande circa 40 campi da calcio. “Una porzione può essere raccolta, caricata su un camion, portata in uno stadio e impiantata a terra pronta per essere calpestata dai giocatori in sole otto ore”, spiega Mohamed Al Atwaan, che ha lavorato come project manager allo Stadium 974, uno dei quattro impianti all’interno del perimetro della capitale. Una equipe di giardinieri sta curando intensivamente la riserva da febbraio per essere pronta a qualsiasi emergenza possa coinvolgere i manti erbosi tra un match e l’altro del torneo. L’inverno deve ancora arrivare nel torrido Qatar, quindi a partire da settembre ogni campo è stato continuamente sottoposto a un getto di aria fredda per garantire ...