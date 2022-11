Governo | Renzi | ' consiglio a Meloni | Belloni la veda a p Chigi e non in uffici Fdi'

...ha tracciato le prossime tappe per la costruzione del partito unico con Azione di Matteo. Un ... La logica è questa: "Ci comportiamo anche dall'opposizione come se fossimo al. Se si fa una ...Spiccioli, dunque, e molto meglio sarebbe stato rinnovare il bonus di 200 fatto dalDraghi! Leggi Anche Manovra Meloni: 12 misure riciclate da 7 governi precedenti, daa Draghi. Le ...Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Do un suggerimento a Giorgia Meloni: quando deve incontrare la dottoressa Belloni lo faccia nel suo ufficio di Palazzo Chigi non negli uffici di Fratelli d ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...