(Di venerdì 25 novembre 2022) Cronache Cittadine– La Benemerita non riposa mai. Il senso del dovere prevale sempre ed in qualsiasi momento, anche quando i L'articolo Cronache Cittadine.

Cronache Cittadine

... nel luogo in cui era stata vista la scala, la chiesa con la cappella indella stessa beata ...1327 da Ferentino dopo la morte del Pontefice sopraggiunta il 19 maggio 1296 nella rocca di, ...... "in questo luogo edificherai la Chiesa indello Spirito Santo". Fu nel 1264 che Papa Urbano ... in seguito ad un tentativo di fuga, lo confinò nel castello di Montenel Lazio. È in questo ... Fumone. Onore e riconoscenza all’Appuntato Renzo Versi dei Carabinieri che, libero dal servizio, praticava il massaggio cardiaco ad un automobilista colto da malore alla guida, salvandogli la vita