Pd | correnti in ebollizione in vista del congresso | Schlein e Nardella ancora in forse

(Di giovedì 24 novembre 2022) Pd diviso trae opposizione. Una doppia sfida che anche nella direzione nazionale di oggi Enrico Letta ha cercato di tenere insieme. Il segretario dem ha presentato la contromanovra alla legge finanziaria del governo, documento a base della manifestazione del 17 dicembre che si terrà probabilmente a Santi Apostoli, piazza non proprio evocatrice di adunate oceaniche. Ma il bello (si fa per dire) è arrivato subito dopo quando la direzione è passata a votare il Comitato costituente per il nuovo Pd. Ne è uscito fuori un organismo pletorico con 87 membri che arriva quasi a un centinaio con le varie personalità che parteciperanno al percorso come invitati. Insomma, il doppio all’incirca del comitato dei 45 del 2007, quello di Romano Prodi. Ildem si terrà gennaio Ma è proprio l’organismo-monstre dela segnare ...

