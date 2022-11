(Di giovedì 24 novembre 2022) In Italia sono oltre duemila i bambini e le bambine rimasti soli perché la loro mamma è stata uccisa. E il sostegno per glidelle vittime di, traumatizzati per sempre, è ancora troppo poco

...lavoro unico nel suo genere che racconta il dolore dei familiari delle donne vittime di. L'inaugurazione ha visto la partecipazione dell'autrice e un focus sulla protezione degli "...... nonché al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo 'anti - tratta' e agli indennizzi per le vittime di reati intenzionali violenti e per glidi; a proseguire ... Orfani di femminicidio: l'aiuto che non c'è In Italia sono oltre duemila i bambini e le bambine rimasti soli perché la loro mamma è stata uccisa. E il sostegno per gli orfani delle vittime di femminicidio, traumatizzati per sempre, è ancora tro ...A Senigallia il primo convegno regionale sul tema. Nel 2022 ogni tre giorni una donna ha perso la vita per un crimine domestico. Il progetto Airone ...