Von der Leyen conferma che i trasferimenti dei dati verso la Cina hanno portato a diverse inchieste su TikTok

Agenzia ANSA

Alla serata di Sant'Ambrogio è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme con la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen. È innegabile che ogni scelta del ...UrsulaLeyen ha dichiarato che " la capacità globale di gas naturale liquefatto non crescerà abbastanza velocemente da colmare questa lacuna ". Quali sono gli obiettivi dell'Europa Uno dei ... Von der Leyen, eroghiamo gli altri 2,5 mld per l'Ucraina Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan untermauert seine Drohung mit einer Bodenoffensive gegen kurdische Milizen in Syrien, lässt aber den Zeitpunkt des Beginns offen. "Wir setzen den Einsatz a ...Auch Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang hat im Streit um die "One Love"-Binde starke Kritik an der FIFA geübt. Für Freigang sei Fußball ein Spiel "der Menschen - aller Menschen" und werde spätes ...