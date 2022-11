Ue | migrazioni | serve nuovo patto Weber | l' Europa non mantiene le promesse

(Di mercoledì 23 novembre 2022) - L'Unione Europea rilancia il meccanismo di solidarietà per gli sbarchi ma avverte: soccorso in mare obbligo legale per Stati. Monito del presidente del Ppe: 'è sfida europea, non problema ...

RaiNews

- L'Unione Europea rilancia il meccanismo di solidarietà per gli sbarchi ma avverte: soccorso in mare obbligo legale per Stati. Monito del presidente del Ppe Weber: 'è sfida europea, non problema ...... "il patto Ue per lee l'asilo. E' ironico vedere che abbiamo tutto quello che cia portata di mano, ma apparentemente è impossibile da raggiungere. E' come avere un paracadute, ma ... Migranti, Minniti: "Serve un grande Piano Ue per l'Africa" Dal dibattito al Parlamento Ue è emersa la richiesta di gestione delle persone migranti in modo comune. Ma è scontro sulle modalità operative ...L'Unione Europea rilancia il meccanismo di solidarietà per gli sbarchi ma avverte: soccorso in mare obbligo legale per Stati. Monito del presidente del Ppe Weber: "è sfida europea, non problema italia ...