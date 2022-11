Piazza Affari in stand-by in attesa della Fed

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Giornata senza scossoni per, in un contesto internazionale diper le indicazioni sulla propria politica monetaria da parteFed. Nella serata italiana si saprà se la banca centrale americana spingerà verso nuovi aumenti dei tassi di interesse o no. Nel frattempo arrivano segnali incoraggianti dagli indici preliminari delle piccole e medie imprese in Germania e in tutta l’Eurozona, in ripresa a novembre. Quanto al settore energetico, poi, la proposta di price cap sul gasCommissione Ue, con soglia alta a 275 euro a megawattora, fa salire il prezzo al Ttf di Amsterdam, scosso anche dall’abbassamento delle temperature e dalle nuove minacce di interruzione delle residue forniture di metano da parte di Gazprom. L’Unione europea sta poi ragionando anche su un ...