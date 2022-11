Milan - Aouar | missione possibile | si gioca d' anticipo per bruciare i rivali

A volte, prima che sul campo, l'alchimia occorre trovarla fuori. E allora tra ile Houssemil feeling è già a buon punto: se c'è un reparto in cui i rossoneri possono operare qualche ritocco per correre più e meglio tra lotta scudetto e Champions, quel reparto è senz'...Non più tardi di due anni fa il Lione rifiutò 50 milioni di euro pur di trattenere Houssem, il talento che ha stregato Maldini e che ilvorrebbe regalare a Pioli a gennaio. Non era impazzito il club francese, che sapeva di avere tra le mani un talento importante. Cresciuto nell'...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Calciomercato Milan, in questi giorni si fa sempre più forte il nome del trequartista francese. Andremo qui di seguito a capire i motivi della scelta ...