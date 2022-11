In Campania due persone sono morte a causa del maltempo

Leggi su agi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI - Ilha provocato due vittime in Campania: un uomo è morto folgorato nel napoletano mentre paseggiava vicino al mare, mentre una donna sulla Costiera Amalfitana è stata travolta d a un'onda mentre stava fotografando la merggiata. Ieri in tarda serata, i carabinieri della stazione di Vico Equense, nel Napoletano, in località Marina di Seianostati chiamati per il ritrovamento di un cadavere. Dai primi accertamenti, il corpo è quello di un uomo di 34 anni residente in zona, morto probabilmente per folgoramento. La salma è stata sequestrata dalla procura di Napoli in attesa dell'autopsia. Due le ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti per spiegare le cause del suo decesso. La prima, più probabile, è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine mentre stava passeggiando vicino al mare durante il temporale; l'ombrello o qualche ...