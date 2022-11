Serie A Femminile TIM 2022 23 | la Top 11 della 9ª giornata di campionato

(Di martedì 22 novembre 2022) Ecco i facts relativi alla Top 119ª giornataTIM: ? Alessia Capelletti: Il portiere del Parma ha effettuato nove parate in questo turno di(nessuno ha fatto meglio) e ha completato 10 passaggi lunghi, almeno due più di qualsiasi altro estremo difensore nella giornata appena conclusa. ? Matilde Lundorf: La giocatriceJuventus ha completato due cross su azione in questo turno (nessuna ha fatto meglio) ed è stata la migliore tra le compagne di squadra per respinte difensive (tre). ? Caroline Pleidrup: Oltre a essere, con Angela Passeri, uno dei due più giovani difensori ad aver disputato tutti i minuti disponibili in questaA (810 sia per la 2004 che per la 2000 del Sassuolo) la neroverde ha effettuato quattro ...

Tuttocampo

In più, l'ultima vittoria per 2 - 0 contro la Sampdoria inA è stata importante per due motivi: il primo perché maturata con una formazione nella quale Spugna ha varato il turnover per l'...Calcio 2022 - 2023Girone A Tabellino partita Pontedera- SpeziaSquadra in casa PontederaSquadra avversaria SpeziaAd un passo dal traguardo il Pontedera CF si ... Serie A Femminile : la Top 11 della 9ª giornata di campionato La Roma femminile domani affronta in Champions League una delle squadre più forti d'Europa, il Wolfsburg. A questo appuntamento le giallorosse di Alessandro Spugna (oggi è il ...L'organizzazione femminile More Than Equal spera di trovare la prima donna campione del mondo di Formula 1 entro 10 anni.