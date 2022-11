GF Vip 7 | Charlie | Giaele | Luca e Nikita | vota il preferito | il SONDAGGIO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 22 novembre 2022) Siancora per ilal GF Vip:Gnocchi,De Donà,Salatino oPelizon, chi la spunterà? Lo scopriremo solo la prossima settimana, esattamente il prossimo lunedì in occasione della 19a puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. GF Vip 7, siper il: il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.