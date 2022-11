Basket | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna ad Atene per continuare il buon momento

(Di martedì 22 novembre 2022) Vent’anni dopo quella finale tanto amara e da dimenticare per i tifosi bolognesi,e Panathinaikos si rincontrano nuovamente in campo europeo. Era il 2002 e l’allora Kinder di Ettore Messina sembrava essere favoritissima per alzare al cielo l’davanti al proprio pubblico ed invece a fare festa furono i greci. Quella di domani sera (palla a due alle ore 20.00) non avrà assolutamente gli stessi valori, ma è comunque una partita molto importante per la squadra di Scariolo, che punta ad espugnare. Laè reduce da un ottimoin, come dimostrano le tre vittorie nelle ultime quattro partite. Inoltre le V nere sono in striscia positiva in trasferta, visto che hanno saputo espugnare prima il campo del Real Madrid e poi anche ...

Il Panathinaikos è ultimo in classifica con solo due vittorie in otto partite, ma in casa ha sempre giocato partite molto combattute , come dimostrano la sconfitta di soli tre punti con il Real Madrid ..., Virtus: Vigilia diper la Segafredo, attesa domani alle ore 20, ad Atene, contro il Panathinaikos. Recuperati Teodosic e Lundberg. Risoluzione consensuale del contratto tra la Virtus ... Basket, Eurolega: Naz Mitrou-Long, che impatto a Milano! È il terzo miglior attaccante in Europa Dopo l’importante gara vinta in Eurolega e la confermata imbattibilità in campionato, domani si riparte per la Virtus Bologna con i doppi turni. Ad Atene riprenderà il ...Il coach della Virtus Bologna, Sergio Scariolo, ha parlato ai canali ufficiali del club felsineo in vista della trasferta all'Oaka di Atene, per affrontare il Panathinaikos nella sfida valida per la n ...