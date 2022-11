Volley | SuperLega | Perugia ribalta Trento e va in fuga Modena prosegue la risalita | Civitanova stop per Covid

(Di domenica 20 novembre 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per l’ottava giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Ricordiamo che il confronto trae Siena è stato rinviato a data da destinarsi a causa della positività al-19 di più di tre giocatori tra le fila dei Campioni d’Italia, che stanno attraversando un momento difficile dal punto di vista dei risultati e si stanno avvicinando al Mondiale per Club.ha sconfittoper 3-1 (22-25; 25-19; 27-25; 25-13) nell’attesissimo big match. I Block Devils hanno perso il primo set e nella terza frazione si sono visti annullare tre set-point, riuscendo poi a spuntarla ai vantaggi e a lanciarsi verso l’ottava vittoria consecutiva in campionato. La corazzata umbra, ancora imbattuta in questa ...

Nell'ottava di andata Civitanova - Siena è stata rimandata a causa dei casi di Covid nella squadra marchigiana. Verona - Padova si gioca domani, lunedì 21, alle 19.30 Taranto - Modena 1 - 3 (25 - 22, ...Termina 1 - 3 (25 - 22 23 - 25 20 - 25 19 - 25)il match tra Gioiella Prisma Taranto e Valsa Group Modena , incontro valevole per l'ottava giornata di2022/23 . Un'ottima vittoria per Modena, che permette agli ospiti di salire al terzo posto in classifica con 14punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La partita si rivela più difficile del ...E arriva la vittoria numero 12 della stagione in altrettante gare. Otto su otto in Superlega dove neanche Trento seconda forza del campionato in ...