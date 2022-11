Non sono stati loro Soumahoro smentito | il dettaglio dimenticato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Aboubakarè stato ospite a In Onda, su La7, e ha avuto modo di chiarire ancora una volta di non avere nulla a che fare con la cooperativa che è finita nel mirino della procura di Latina. Nel suo sfogo l'onorevole non è però riuscito a definire bene chi ritiene colpevole degli attacchi che sta subendo, parlando della “destra” e dei “giornali di destra”. Su quest'ultima affermazione è arrivata la precisazione di Paolo Mieli e Luca Sofri, che hanno sottolineato come il caso della cooperativa non sia partito dai giornali di destra, chearrivati dopo. Dalle parole di Mieli si capisce che nutre sospetti più a sinistra che a destra: “Come mai i colleghi parlamentari che le hanno espresso solidarietà in privato non lo hanno fatto anche in pubblico?”, è stata la domanda rivolta a, che ha risposto dicendo che ...