Niger | dieci anni dopo l’incendio del ministero della Giustizia | restano ancora le ceneri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) L’anno era appena iniziato a Niamey e nel resto del Sahel quando, verso le 4 del mattino di quel martedì, le fiamme hanno invaso i locali delino. Gli archivi e le pratiche giudiziarie in istanza, tutto si è tramutato in cenere. Proprio come ladi cui il palazzo, da allora decentralizzato presso lo stadio Seyni Kountché, coi muri anneriti dal fumo era il simbolo. Siamo nel ‘lontano’ 2012 e pochi, a quanto sembra, ricordano il risultato dell’inchiesta che aveva attribuito il sinistro al solito ‘corto circuito’. Lo stesso avvenne col ‘Piccolo Mercato’capitale Niamey, a tutt’oggi desolatamente abbandonato. Le, da allora, hanno proseguito il loro corso senza soluzione ...