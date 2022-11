Incidenti montagna | morto escursionista soccorso sulla Maiella

(Di domenica 20 novembre 2022) Chieti - Ènella notte al policlinico di Chieti, dove era stato ricoverato per ipotermia, uno dei due escursionisti soccorsi ieri sera nei pressi del bivacco Fusco, a quota 2.455 metri nel parco nazionale dellain provincia di Chieti. Si tratta di Roberto Testa, 34 anni, ingegnere di Colleferro (Roma). È stato un amico, che si trovava con lui, a dare l'allarme in seguito ad una caduta e le squadre delAlpino e Speleologico Abruzzese, a causa delle condizioni meteo avverse, che non hanno consentito l'utilizzo dell'elicottero, avevano dovuto raggiungere a piedi il luogo dei soccorsi e poi tornare a valle. leggi tutto

Quattroinnel giro di poche ore e avvenuti in quattro località diverse. Le vittime sono tre uomini e una donna . Mariacristina Masocco muore davanti agli amici . Domenico Briganti scivola ...Briganti, come si vede anche dalla sua pagina Facebook, era un appassionato di: studi al Politecnico come ingegnere strutturista, lavorava per una società di Monza.Scopriamo cosa accadrà nell'episodio della soap Terra Amara che andrà in onda martedì 22 novembre su Canale 5: grandi novità nelle trame!Quattro incidenti in montagna nel giro di poche ore e avvenuti in quattro località diverse. Le vittime sono tre uomini e una donna. Mariacristina Masocco muore davanti agli amiciDomenico Briganti sciv ...