LIVE Italia-Svezia 7-7 | Europei curling 2022 in DIRETTA | gli svedesi pareggiano nel nono end

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.38: Tensione altissima! L’ha una grande opportunità! Due stone azzurre a punto dopo quattro tiri dell’ultimo end 21.35: Arrivano i tre punti. Non era facile ma Eriksson ha trovato l’angolo giusto per eliminare la stone azzurra di guardia e anche quella a punto. Tutto da rifare ma con la mano favorevole per l’nell’ultimo end 21.33: Stone azzurra a punto ma Eriksson con una bocciata non facile potrebbe regalare il pareggio agliprima dell’ultimo end 21.32: Due stoneben coperte a punto quando mancano gli ultimi due tiri. Serve l’ennesima magia di Retornaz per scongiurare lo 0-3 21.26: Stone svedese a punto dopo dieci tiri 21.21: Due stone azzurre a punto dopo sei tiri del ...

La diretta testuale di Italia - Svezia, partita valevole per il round robin degli Europei maschili 2022 di curling, in programma da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Dopo la gara d'esordio contro la Norvegia, la formazione di Franco Lerda