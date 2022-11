Speciale ‘acqua non potabile’ a Benevento | tutti gli articoli con gli aggiornamenti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn successione temporaleglidi Anteprima24.it sull’emergenza idrica che ha colpito, in seguito alla dichiarazione sindacale di ‘non potabilità’ giunta a causa di analisi dell’Asl che hanno verificato al presenza di Tetracloroetilene oltre la soglia di tollerenza nelle acque provenienti dal pozzo di Pezzapiana. Ordinanza sindacale per alcune zone cittadine: “Non utilizzate l’acqua a uso potabile” Gesesa, acqua non potabile:e posizionamento delle autobotti Acqua non potabile, riunione d’urgenza: è ‘giallo’ sulle analisi di controllo Acqua non potabile, Russo (Gesesa): “Dati di analisi in contrasto, stiamo verificando” Acqua non potabile, il Comune: verifiche urgenti anche per sapere come si può usare l’acqua L'articolo proviene da ...