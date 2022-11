La Prealpina

Oltre 10 soldati russi fatti prigionieri sono stati uccisi dagli ucraini con colpi d'arma da fuoco alla testa, secondo quanto afferma il ministero della Difesa di. "L'uccisione metodica di oltre 10 soldati russi immobilizzati da parte dei degenerati delle forze armate ucraine con colpi diretti alla testa non può essere presentata come una 'tragica ...Il Cremlinoinvece quello che considera un verdetto 'politico' e 'scandaloso'. Nel frattempo, a, si consuma la ritorsione sulla pelle della cestista americana Brittney Griner, ... Mosca denuncia, 10 prigionieri russi uccisi dagli ucraini come denunciato da Mosca. Kiev ha le capacità per costruire un tale ordigno e usarlo a scopi provocatori. I tre impianti ispezionati non sono gli unici che l’Ucraina possiede”. Vice presidente ...(ANSA) - MOSCA, 18 NOV - Oltre 10 soldati russi fatti prigionieri sono stati uccisi dagli ucraini con colpi d'arma da fuoco alla testa, secondo quanto afferma il ministero della Difesa di Mosca.