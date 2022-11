Medvedev-Djokovic domani in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) Novakaffronterà Daniilnella terza giornata dedicata alle sfide del Gruppo Verde alle ATPdi. Nessuno dei due giocatori ha più nulla da chiedere di fatto a questa fase a gironi. Il serbo è già qualificato alle semifinali e certo del primo posto, mentre il russo è aritmeticamente eliminato. Tuttavia entrambi vorranno fare bene, rispettivamente per conservare l’imbattibilità e provare a riscattarsi. Allo stesso tempo, è verosimile che l’intensità del match non sarà altissima, per quanto sia Novak che Daniil vorranno assolutamente vincere. Nole è avanti 7-4 nei precedenti e partirà ampiamente favorito secondo i bookmakers. I GIRONI RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO COMPLETO ATPATPIN TV PROGRAMMAZIONE SU ...