Juventus | De Marchi | «Può ancora dare fastidio al super Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Marco De, ex difensore della, ha analizzato la situazione in casa bianconera: le sue parole Marco Deha parlato della situazione in casa Juve in esclusiva anews24. LE PAROLE – «Beh, dopo gli ultimi risultati positivi la Juve ha dimostrato di essere in crescita. Credo che insieme alle milanesi possaad un, che sono però curioso di vedere dopo la sosta. Fino ad oggi ilha strameritato di essere nella posizione di classifica in cui si trova». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI DENEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.