Big match tra Olimpia e Arzano | Eliseo | “Lotteremo punto a punto”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSabato le pantere, seconde in classifica, di scena nel derby di altissima classifica contro le napoletane prime nel Girone. Unche sicuramente regalerà emozioni forti. Il Palazzetto Domenico Rea diospiterà sabato alle 16.00 il bigdella settima giornata del campionato nazionale di Serie B1 Girone E, tra la locale formazione della Lu.Vo. Barattolie l’Volley San Salvatore Telesino. Attualmente, proprio le napoletane, precedono in classifica la truppa di coach Francescopiù volte indicata dagli addetti ai lavori come la vera e propria rivelazione del campionato. Unache dopo la sconfitta interna rimediata contro la Farmacia Schultze Messina ha saputo mettere a segno un filotto di tre vittorie ...

